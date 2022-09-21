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В НАТО Китай назвали "угрозой безопасности"
21.09.2022 18:49 Александр Юзовский

В НАТО Китай назвали "угрозой безопасности"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая с Москвой после вторжения России в Украину и комментарии Пекина против расширения НАТО показывают, что Пекин стоит рассматривать в качестве "угрозы безопасности". 

"Сумма всего этого лишь повышает важность того, чтобы союзники НАТО держались вместе и понимали, что Китай является частью вызовов безопасности, с которыми нам предстоит столкнуться сегодня и в будущем", — сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters.

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