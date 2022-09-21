



В НАТО Китай назвали "угрозой безопасности"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая с Москвой после вторжения России в Украину и комментарии Пекина против расширения НАТО показывают, что Пекин стоит рассматривать в качестве "угрозы безопасности".



"Сумма всего этого лишь повышает важность того, чтобы союзники НАТО держались вместе и понимали, что Китай является частью вызовов безопасности, с которыми нам предстоит столкнуться сегодня и в будущем", — сказал Столтенберг в интервью агентству Reuters.