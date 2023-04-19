



США предоставили новый пакет военной помощи Украине

В среду, 19 апреля, США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.



Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4;

противотанковые мины;

боеприпасы для расчистки препятствий;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины материально-технической поддержки;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

оборудование для обеспечения безопасности портов;

запасные части и другое полевое оборудование.

В ведомстве напомнили, что это уже 36 подобное сокращение вооружений для помощи Украине."Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - подчеркивают в Пентагоне.Стоит заметить, что новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсировали сегодня. По словам пресс-секретаря ведомства, в него должны были войти боеприпасы для HIMARS и артиллерии.