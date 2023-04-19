США предоставили новый пакет военной помощи Украине
В среду, 19 апреля, США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.
Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- системы противотанкового оружия AT-4;
- противотанковые мины;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- оборудование для обеспечения безопасности портов;
- запасные части и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - подчеркивают в Пентагоне.
Стоит заметить, что новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсировали сегодня. По словам пресс-секретаря ведомства, в него должны были войти боеприпасы для HIMARS и артиллерии.