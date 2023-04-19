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США предоставили новый пакет военной помощи Украине
19.04.2023 20:47 Раиса Вовк

США предоставили новый пакет военной помощи Украине

В среду, 19 апреля, США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • системы противотанкового оружия AT-4;
  • противотанковые мины;
  • боеприпасы для расчистки препятствий;
  • более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов;
  • запасные части и другое полевое оборудование.
В ведомстве напомнили, что это уже 36 подобное сокращение вооружений для помощи Украине.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - подчеркивают в Пентагоне.

Стоит заметить, что новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсировали сегодня. По словам пресс-секретаря ведомства, в него должны были войти боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

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