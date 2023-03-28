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США получат доступ к базе данных отпечатков пальцев израильтян
28.03.2023 16:43 Алина Груднева

США получат доступ к базе данных отпечатков пальцев израильтян

Кнессет официально утвердил проект закона, который позволит Соединенным Штатам получить доступ к базе данных с отпечатками пальцев израильтян.

Голосование состоялось днем, 28 марта.

Согласно документу, полиция и органы, занимающиеся борьбой с терроризмом в США, получат полный доступ к базе данных полиции Израиля.

В пояснительной записке сказано, что закон написан таким образом, чтобы свести к минимуму вред частной жизни граждан Израиля.

Таким образом, предпринят первый шаг на пути к присоединению к программе безвизового въезда в США.

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