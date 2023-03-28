



США получат доступ к базе данных отпечатков пальцев израильтян

Кнессет официально утвердил проект закона, который позволит Соединенным Штатам получить доступ к базе данных с отпечатками пальцев израильтян.



Голосование состоялось днем, 28 марта.



Согласно документу, полиция и органы, занимающиеся борьбой с терроризмом в США, получат полный доступ к базе данных полиции Израиля.



В пояснительной записке сказано, что закон написан таким образом, чтобы свести к минимуму вред частной жизни граждан Израиля.



Таким образом, предпринят первый шаг на пути к присоединению к программе безвизового въезда в США.