



США подготовили новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки завтра, 21 июня, объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.



В среду и четверг в Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины, на которой более 1000 иностранных официальных лиц из более чем 60 государств, а также руководители предприятий и глобальные инвесторы обсудят, как помочь стране восстановиться.



"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому", - заявил Блинкен на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.



Он добавил, что США продолжат выполнять это обязательство, в частности с помощью нового мощного пакета помощи, о котором он сможет объявить завтра.



США регулярно выделяют военную помощь для Украины. С момента начала вторжения Вашингтон потратил на эти нужды более 37 млрд долларов.



Недавно Соединенные Штаты скоро объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Помощь будет предоставлена из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.



Также в конце мая США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 300 млн долларов.