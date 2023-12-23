



США о ситуации в Красном море: не без участия Ирана

Иран полностью вовлечен в планирование "операций", совершаемых йеменскими хути против коммерческих судов в Красном море.



Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.



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По ее словам, иранская разведка необходима для того, чтобы хути могли совершать нападения на корабли.



"У нас нет оснований полагать, что Иран пытается отговорить хути от их безрассудных действий", - добавила она.