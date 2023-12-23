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США о ситуации в Красном море: не без участия Ирана
23.12.2023 09:06 Алина Груднева

США о ситуации в Красном море: не без участия Ирана

Иран полностью вовлечен в планирование "операций", совершаемых йеменскими хути против коммерческих судов в Красном море.

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.

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По ее словам, иранская разведка необходима для того, чтобы хути могли совершать нападения на корабли.

"У нас нет оснований полагать, что Иран пытается отговорить хути от их безрассудных действий", - добавила она.

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