



США: новый лидер Аль-Каиды находится в Иране

Правительство США назвало имя нового главы Аль-Каиды после того, как бывший лидер группировки Аймен Аль-Завахири погиб в результате удара беспилотника в Кабуле 2 августа.



В Государственном департаменте США заявили, что это Саиф аль-Адель, который в настоящее время проживает в Иране. Таким образом подтверждается утверждение недавнего доклада ООН, в котором говорилось, что Тегеран укрывает боевика.



"Наша оценка совпадает с оценкой ООН - новый де-факто лидер Аль-Каиды Саиф аль-Адель находится в Иране", - сказал представитель госдепартамента.

В докладе ООН, опубликованном во вторник, говорится, что преобладает мнение, что Аль-Адель теперь является лидером группировки, "представляя собой преемственность на данный момент".



Но группа официально не объявила его "эмиром" из-за чувствительности к властям Талибана в Афганистане, которые не признают, что Аль Завахири был убит американской ракетой в Кабуле в прошлом году, говорится в докладе ООН.



Кроме того, говорится в докладе ООН, Аль-Каида чувствительна к тому, что Аль-Адель проживает в преимущественно шиитском Иране.



"Его местонахождение поднимает вопросы, которые имеют отношение к амбициям Аль-Каиды утвердить лидерство в глобальном движении перед лицом вызовов со стороны [ИГИЛ]", - говорится в докладе ООН.



62-летний Аль-Адель - бывший подполковник египетского спецназа и представитель старой гвардии Аль-Каиды.



Он помог создать оперативный потенциал группировки и подготовил некоторых угонщиков самолетов, участвовавших в теракте 11 сентября, говорится в сообщении американского проекта по борьбе с экстремизмом (US Counter Extremism Project).



Он находился в Иране с 2002 или 2003 года, сначала под домашним арестом, но затем стал достаточно свободен, чтобы совершать поездки в Пакистан, сказал Али Суфан, бывший следователь ФБР по борьбе с терроризмом.



