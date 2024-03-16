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США и Иран провели секретные переговоры
16.03.2024 13:03 Алина Груднева

США и Иран провели секретные переговоры

В январе США и Иран провели в Иордании непрямые секретные переговоры, посвященные региональным вопросам, в том числе войне между Израилем и ХАМАСом.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Уточняется, что переговоры проводились по просьбе Ирана. Тегеран, в частности, потребовал от США добиться прекращения огня в Газе. Вашингтон, в свою очередь, призвал ограничить поставки оружия проиранским группировкам и добиться прекращения атак, совершаемых йеменскими хуситами.

По словам источников, Иран ясно дал понять, что не может повлиять на проиранские группировки, но "прекращение огня в Газе" в этом вопросе "поможет". В итоге, переговоры не привели ни к каким соглашениям.

Ранее в Иране опровергли слухи о том, что проводили переговоры с США относительно нападений хуситов на корабли в Красном море.

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