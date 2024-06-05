



США готовят новые поставки оружия Украине в ближайшие недели

США в ближайшие недели передадут Украине новые пакеты помощи. В Белом доме считают, что американское оружие меняет ситуацию на поле боя в Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.



"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", - сказал он.



Салливан заявил, что Украина "оказались в дыре" из-за задержек с отправкой военной помощи США. Но, по мнению советника Белого дома, Украина "укрепляет линии" в ключевых местах, в частности, останавливают наступление России севернее Харькова.



Салливан также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что нужно больше средств противовоздушной обороны, и США работают над этим.



Советник Белого дома подчеркнул, что "оружие, поступающее на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте".



Напомним, что США дали Украине разрешение бить по России предоставленным американским оружием. Хотя были установлены ограничения на использование. Украинские военные могут применять предоставленное вооружение только в районах, граничащих с приграничными областями.