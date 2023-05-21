



США дали Украине отмашку: ударить по Крымскому мосту можно

В США намекнули на то, что Украина может использовать американское оружие для удара по Крымскому мосту.



На это тонко намекнул помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



"Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по территории России. А мы считаем, что Крым - это Украина", — сказал он.



В свою очередь, президент США Джо Байден, поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, получил от него заверение, что истребители F-16 не будут использоваться для атак на российскую территорию.



"У меня есть твердое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы продвинуться на российскую географическую территорию, но где бы российские войска не находились в пределах Украины и региона, они смогут это сделать", – подчеркнул Байден.



