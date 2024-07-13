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Срыв покушения РФ на главу Rheinmetall: от Шольца потребовали действий
13.07.2024 06:44 Алина Груднева

Срыв покушения РФ на главу Rheinmetall: от Шольца потребовали действий

В Германии политики призвали канцлера Олафа Шольца к действиям после того, как стало известно о срыве российских планов покушения на главу Rheinmetall. 

Об этом сообщает ВВС.

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Шольц пока что никак не прокомментировал нашумевший отчет американских СМИ. Он лишь заявил, что его страна подвергается российским угрозам и внимательно следит за ситуацией.

Немецкие политики были более категоричны в этом вопросе. Они обратились к канцлеру с призывом принять меры.

Среди них был член оппозиционной партии ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер. Он призвал канцлера не утаивать от граждан то, насколько большой является угроза со стороны РФ. Также политик потребовал усилить органы безопасности.

В свою очередь, глава оборонного комитета Маркус Фабер призвал выслать российских дипломатов и потребовать выдачи международных ордеров на арест, если в деле о подготовке покушения стоит разведка РФ.

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