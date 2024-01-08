



"Спросите Зеленского": ОАЭ отклонили просьбу Нетаниягу, - СМИ

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян якобы отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выплатить пособие по безработице палестинским рабочим, которым отказано в возвращении на рабочие места в Израиле после начала войны, 7 октября.



Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник из Эмиратов, который говорил на условиях анонимности.



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"Попросите у Зеленского денег. Идея о том, что арабские страны придут, чтобы оплатить счета за то, что сейчас происходит, — это принятие желаемого за действительное", - цитирует слова президента бен Заида источник.



По данным издания, отказ президента ОАЭ подчеркивает позицию многих арабских стран, которые заявили, что не будут платить по счетам за сохранение статус-кво в Иудее, Самарии и Газе.