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"Спросите Зеленского": ОАЭ отклонили просьбу Нетаниягу, - СМИ
08.01.2024 19:01 Алина Груднева

"Спросите Зеленского": ОАЭ отклонили просьбу Нетаниягу, - СМИ

Президент ОАЭ  Мухаммед бен Заид Аль Нахаян якобы отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выплатить пособие по безработице палестинским рабочим, которым отказано в возвращении на рабочие места в Израиле после начала войны, 7 октября.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник из Эмиратов, который говорил на условиях анонимности.

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"Попросите у Зеленского денег. Идея о том, что арабские страны придут, чтобы оплатить счета за то, что сейчас происходит, — это принятие желаемого за действительное", - цитирует слова президента бен Заида источник.

По данным издания, отказ президента ОАЭ подчеркивает позицию многих арабских стран, которые заявили, что не будут платить по счетам за сохранение статус-кво в Иудее, Самарии  и Газе.

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