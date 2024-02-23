Спикер Верховной Рады Украины посетит Израиль
В четверг, 22 февраля, состоялся телефонный разговор спикера Кнессета Амира Оханы и спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Об этом последний сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.
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"Подчеркнул, что Украина поддерживает народ Израиля, признает его полное право на самооборону и защиту населения", - сообщил Стефанчук.
Также стороны обсудили участие Израиля в консультациях по реализации украинской Формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским.
"В центре внимания также двустороннее сотрудничество и укрепление межпарламентского сотрудничества. Поблагодарил Израиль за гуманитарную поддержку Украины", - добавил он.
По словам посла Израиля в Украине Михаила Бродского, спикер Верховной Рады планирует посетить Еврейское Государство в ближайшее время. Также запланирован визит участников группы дружбы.