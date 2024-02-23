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Спикер Верховной Рады Украины посетит Израиль
23.02.2024 03:34 Алина Груднева

Спикер Верховной Рады Украины посетит Израиль

В четверг, 22 февраля, состоялся телефонный разговор спикера Кнессета Амира Оханы и спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Об этом последний сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

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"Подчеркнул, что Украина поддерживает народ Израиля, признает его полное право на самооборону и защиту населения", - сообщил Стефанчук.

Также стороны обсудили участие Израиля в консультациях по реализации украинской Формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским.

"В центре внимания также двустороннее сотрудничество и укрепление межпарламентского сотрудничества. Поблагодарил Израиль за гуманитарную поддержку Украины", - добавил он.

По словам посла Израиля в Украине Михаила Бродского, спикер Верховной Рады планирует посетить Еврейское Государство в ближайшее время. Также запланирован визит участников группы дружбы.

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