



Спикер парламента Ирана выдвинул свою кандидатуру на пост президента

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф зарегистрировал свою кандидатуру на досрочных президентских выборах, которые состоятся 28 июня.



Рассмотрение списка кандидатов будет продолжаться до 11 июня.



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Это уже четвертая попытка Галибафа стать президентом после выборов в 2005, 2013 и 2017 годах. В последний раз он отказался от участия в выборах в пользу погибшего в результате авиакатастрофы президента Ирана Ибрагима Раиси.



"Если я не буду баллотироваться на выборах, работа, которую мы начали в последние несколько лет для решения экономических проблем не будет завершена", - отметил Галибаф.