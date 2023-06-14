



Союзники давят на Байдена, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО Viber

Среди стран-членов НАТО разгорелись дебаты, оказывающие давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый и надежный путь к членству для Украины. Об этом пишет The New York Times.



Многие союзники, особенно граничащие с Россией страны, хотят показать преданность членству Украины в НАТО накануне июльского саммита альянса. По словам представителей администрации Байдена, некоторые хотят, чтобы для подлинного членства был установлен график и конкретная цель, “но только после того, как война перестанет бурлить”.



Байден подходит к этому вопросу осторожно, поскольку не хочет увязать НАТО в прямом конфликте с Москвой. Кроме того, учитывая желание президента США не допустить возникновения каких-либо расколов в альянсе, все варианты принятия Украины в НАТО связаны с большими затратами. ПРИ этом только Германия полностью встала на сторону Байдена.



По словам высокопоставленного американского чиновника, активно участвующего в дебатах, вопрос о членстве Украины стал “всепоглощающей дискуссией” как в Европе, так и внутри администрации Байдена. Несколько американских чиновников во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, видимо, заняли позицию, что администрация Байдена будет вынуждена указать более конкретный путь Украины к членству, даже если не будет определена дата, пишет издание.



Во вторник, 13 июня, Байден встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Альянса представил президенту США компромиссное предложение, в котором НАТО согласилось бы с тем, что Украине не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство, прежде чем она сможет присоединиться.



Ожидается, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе президенту Украины Владимиру Зеленскому альянс предоставит набор обязательств государств-членов продолжать снабжать оружием, боеприпасами и деньгами в среднесрочной перспективе — независимо от судьбы текущего контрнаступления или выборов. Ожидается также, что НАТО перенесет свои отношения с Украиной из Комиссии НАТО-Украина к Совету Украина-НАТО, что означает более высокий уровень взаимодействия и интеграции.