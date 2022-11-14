



Советник Зеленского: Голосование Украины против Израиля – “серьезная ошибка”

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил в воскресенье, что недавняя поддержка Украиной резолюции ООН против Израиля была “серьезной ошибкой”. В онлайн-трансляции Алексей Арестович заявил, что “позиция МИД Украины была нелогичной и неприемлемой”.



“Мы объединяемся с Россией и Ираном, которые нападают на нас, и дистанцируемся от Израиля, который нам нужен как союзник”, – сказал Арестович. “Украина должна была как минимум воздержаться от таких голосований”.



В пятницу комитет ООН одобрил резолюцию с просьбой к Международному суду “срочно” оценить израильско-палестинский конфликт и израильскую “аннексию”.

Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за эту меру с перевесом 98 за, 17 против и 52 воздержавшихся. Россия, как и Украина, проголосовала “за”.



Выражая свою критику в Твиттере, израильский посол заявил, что “поддержка Украиной резолюции ООН, отрицание связи евреев с Храмовой горой и призыв к консультативному заключению Международного суда крайне разочаровывают”.



“Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия» между странами”, – заявил посол.