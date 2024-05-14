



Белоусов: “Это не мобилизация, а специальные меры”

Предложенный Путиным на должность министра обороны Андрей Белоусов выступил перед Советом Федерации.



Перечислив все потребности фронта, Белоусов заявил о дополнительном “привлечении”:



“Специально хочу подчеркнуть, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но, тем не менее, этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование”, — заявил кандидат на должность министра обороны.



Среди других приоритетов — социальная поддержка военнослужащих и формирование оборонного заказа на 2025 год. Останавливаться Россия, как видим, не планирует.



