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Белоусов: “Это не мобилизация, а специальные меры”
14.05.2024 17:25 MIGnews.com

Белоусов: “Это не мобилизация, а специальные меры”

Предложенный Путиным на должность министра обороны Андрей Белоусов выступил перед Советом Федерации.

Перечислив все потребности фронта, Белоусов заявил о дополнительном “привлечении”: 

“Специально хочу подчеркнуть, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но, тем не менее, этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование”, — заявил кандидат на должность министра обороны.

Среди других приоритетов —  социальная поддержка военнослужащих и формирование оборонного заказа на 2025 год. Останавливаться Россия, как видим, не планирует.

 

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