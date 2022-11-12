



Украина поддержала антиизраильскую резолюцию ООН

Посол Израиля в Украине раскритиковал Киев за его поддержку резолюции комитета ООН, которая призывает Международный суд срочно взвесить "израильско-палестинский конфликт и израильскую аннексию".

Украина была одной из 98 стран, проголосовавших за резолюцию.

Это произошло на заседании Четвертого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ранее в пятницу.

17 стран выступили против этой меры, а 52 воздержались. Так называемая Комиссия по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации является одним из шести основных комитетов ГА ООН.

Речь идет о резолюции, которая называется: "Практика и поселенческая деятельность Израиля, затрагивающие права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях".

В ее тексте содержится просьба к МУС в Гааге "срочно вынести консультативное заключение в отношении продолжающейся израильской оккупации"

По словам посла Израиля в Украине Михаила Бродского, поддержка Украиной антиизраильских резолюций в ООН не способствует доверию и пониманию между нашими странами.