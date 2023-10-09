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Советник Эрдогана: Турция поддерживает "палестинских братьев"
09.10.2023 21:07 Алина Груднева

Советник Эрдогана: Турция поддерживает "палестинских братьев"

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил о поддержке Анкары "палестинских братьев".

Октай Сарал заявил, что его страна осуждает зверские атаки на Израиль, однако и за палестинцев заступается.

"Хотя мы не поддерживаем войну или насилие, мы рассматриваем операцию "Ливень Аль-Акса" как законное право на защиту. Мы полностью поддерживаем наших палестинских братьев", - сказал он.

Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом Израиля Ицхака Герцогом и председатель ПА Махмудом Аббасом относительно последних событий. Он призвал к немедленной деэскалации, чтобы насилие не разгорелось по всему Ближнему Востоку.

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