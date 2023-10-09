



Советник Эрдогана: Турция поддерживает "палестинских братьев"

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил о поддержке Анкары "палестинских братьев".



Октай Сарал заявил, что его страна осуждает зверские атаки на Израиль, однако и за палестинцев заступается.



"Хотя мы не поддерживаем войну или насилие, мы рассматриваем операцию "Ливень Аль-Акса" как законное право на защиту. Мы полностью поддерживаем наших палестинских братьев", - сказал он.



Ранее Эрдоган провел переговоры с президентом Израиля Ицхака Герцогом и председатель ПА Махмудом Аббасом относительно последних событий. Он призвал к немедленной деэскалации, чтобы насилие не разгорелось по всему Ближнему Востоку.