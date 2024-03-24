



Совбез ООН проголосует резолюцию по Газе в понедельник

Совет Безопасности ООН намерен проголосовать по резолюции, требующей гуманитарного прекращения огня в Газа в месяц Рамадан, но Соединенные Штаты предупредили, что эта мера может повредить переговорам о прекращении военных действий между Израилем и ХАМАСом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.



Резолюция, выдвинутая 10 избранными членами совета, поддержана Россией и Китаем, которые в пятницу наложили вето на резолюцию, предложенную США, которая поддерживала "немедленное и устойчивое прекращение огня" в Газе.



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Группа арабских государств в ООН, состоящая из 22 стран, выступила с заявлением, в котором призвала всех 15 членов Совета "действовать единодушно и безотлагательно" и проголосовать за резолюцию, "чтобы остановить кровопролитие, сохранить человеческие жизни и предотвратить дальнейшие страдания и разрушения".



Ожидается, что Совет Безопасности проголосует по резолюции в понедельник утром. Первоначально голосование было запланировано на субботу, но было отложено.



