



Совбез ООН осудил йеменских хути за захват судна в Красном море

В субботу, 2 декабря, Совет Безопасности ООН после просьбы США осудил нападение йеменских хути на грузовое судно Galaxy Leader в Красном море.



Об этом сказано в заявлении на официальном сайте.



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Совбез ООН призвал поддерживаемую Ираном группировку немедленно освободить экипаж судна, захваченного 19 ноября.



Напомним, хути подумали, что захватили израильский корабль, на борту которого было 52 человека. Однако в Токио сообщили, что судно принадлежит компания NYK Line.