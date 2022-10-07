



Сотни жителей Иудеи и Самарии вышли на протест под домом Ганца

В четверг, 6 октября, 500 жителей поселений Иудеи и Самарии и сотрудники муниципалитетов вышли на демонстрацию перед домом министра обороны Бени Ганца, требуя восстановления спокойствия.

Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

"В гостиной этого дома за моей спиной заморожено строительство 7000 единиц жилья в Иудее, Самарии и Иорданской долине. Их постройка заморожена, потому что министр обороны Ганц не видит в нас равноправных граждан Израиля", - сказал глава регионального совета Гуш-Эцион и Совета поселений Шломо Нееман.

По его словам, враг поднимает голову, потому что правительство Израиля позволяет ему это делать.

"Премьер-министр говорит о палестинском государстве, министр обороны угождает палестинской, к сожалению, не покойной, администрации. Это террористическая и диктаторская структура, которая наносит вред арабам и стреляет по евреям. Мы здесь и будем продолжать борьбу, пока в этом регионе не будет восстановлена безопасность", - добавил Нееман.

В демонстрации приняли участие: глава регионального совета Биньямин, Исраэль Ганц; глава регионального совета Самарии, Йосси Даган; глава совета Кедумим, Хананэль Дурани; глава совета Кирьят-Арба, Элиягу Либман; глава совета Бейт-Эль, Шай Алон; глава совета Альфей Менаше, Шай Розенцвейг; глава совета Хар Хеврон, Йохай Димри; глава совета Бейт-Арье, Иегуда Эльбойм; глава совета Элькана, Ассаф Минцер; глава совета Шаар Шомрон, Ави Роэ; глава администрации еврейского поселения в Хевроне, раввин Гилель Горовиц, и генеральный директор Совета поселений Иудеи и Самарии, Игаль Дильмони.

Фото: Мэир Элифор, Совет поселений