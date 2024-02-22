Соратник Навального: нужно преследовать окружение Путина
Соратник умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призвал к преследованию друзей президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает информационное агентство AFP.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По словам Волкова, у многих "дорогих Путину" друзей по-прежнему есть большие активы в западных странах.
"Если мечтать, каким мог бы быть лучший возможный ответ, то это преследование друзей Путина, конфискация их активов", — отметил Волков.