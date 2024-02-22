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Соратник Навального: нужно преследовать окружение Путина
22.02.2024 19:38 Алина Груднева

Соратник Навального: нужно преследовать окружение Путина

Соратник умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призвал к преследованию друзей президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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По словам Волкова, у многих "дорогих Путину" друзей по-прежнему есть большие активы в западных странах.

"Если мечтать, каким мог бы быть лучший возможный ответ, то это преследование друзей Путина, конфискация их активов", — отметил Волков.

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