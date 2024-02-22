



Соратник Навального: нужно преследовать окружение Путина

Соратник умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призвал к преследованию друзей президента РФ Владимира Путина.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



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По словам Волкова, у многих "дорогих Путину" друзей по-прежнему есть большие активы в западных странах.



"Если мечтать, каким мог бы быть лучший возможный ответ, то это преследование друзей Путина, конфискация их активов", — отметил Волков.