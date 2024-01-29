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СМИ: Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов
29.01.2024 19:16 Алина Груднева

СМИ: Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов

Компания Rheinmetall намерена построить новый завод по производству боеприпасов.

По данным немецкого таблоида Bild, такое решение принято для покрытия потребностей Германии и Украины.

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В 2023 году оборонный концерн получил заказ от федерального правительства более чем на 10 млрд евро, чтобы покрыть потребности вооруженных сил двух стран.

Ожидается, что в 2024 году сума вырастет примерно до 15 миллиардов.

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