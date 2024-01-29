



СМИ: Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов

Компания Rheinmetall намерена построить новый завод по производству боеприпасов.



По данным немецкого таблоида Bild, такое решение принято для покрытия потребностей Германии и Украины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В 2023 году оборонный концерн получил заказ от федерального правительства более чем на 10 млрд евро, чтобы покрыть потребности вооруженных сил двух стран.



Ожидается, что в 2024 году сума вырастет примерно до 15 миллиардов.