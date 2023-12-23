



СМИ: Путин намекнул на готовность к прекращению огня

Президент России Владимир Путин уже несколько месяцев намекает Западу на готовность к переговорам и к прекращению огня в Украине.



Об этом говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников и бывших российских чиновников, которые имеют связи с Кремлем.



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Уточняется, что ранее он хвастался перед своими генералами "успехами" россиян в Украине, мол, РФ не откажется от того, что ей "принадлежит". По словам источников, в то же время, используя закулисную дипломатию, он "тихо" начал передавать сигналы о своей готовности к прекращению огня еще с сентября.



"Фактически, Путин также разослал информацию о соглашении о прекращении огня годом ранее, осенью 2022 года. Эта тихая инициатива, о которой ранее не сообщалось, произошла после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке страны. По словам источников, Путин дал понять, что удовлетворен захваченной Россией территорией и готов к перемирию", - сказано в материале.



Некоторые источники в США все же предупреждают, что такие "маневры" могут оказаться привычной попыткой Кремля ввести в заблуждение и, вполне вероятно, не отражают подлинной готовности президента РФ идти на компромиссы. Бывшие российские чиновники отметили, что он вполне может изменить свое мнение, если российские войска покажут новые результаты.