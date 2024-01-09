



Франция хочет построить более дюжины новых АЭС

Франция хочет построить не менее 14 новых атомных электростанций.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики страны Агнес Панье-Рунаше.



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По ее словам, Франции необходимы больше уже запланированных шести новых атомных электростанций.



"Нам нужна ядерная энергия вне первых шести европейских реакторов под давлением (EPR), поскольку имеющийся парк не будет вечным", - пояснила она.



По словам Панье-Рунаше, необходимо увеличить долю возобновляемых источников энергии. Вопрос о строительстве 14 EPR будет представлен для рассмотрения законодателями.