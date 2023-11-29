СМИ: Эр-Рияд сделал заманчивое предложение Ирану на фоне войны в Израиле
Саудовская Аравия предложила Ирану расширить экономическое сотрудничество и увеличить инвестиции в Исламскую Республику.
По данным агентства Bloomberg, при этом Эр-Рияд выдвинул условие Тегерану.
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По словам источников, в обмен на расширение сотрудничества Ирану нужно обуздать свои марионеточные группировки на Ближнем Востоке и приложить усилия для предотвращения эскалации между Израилем и ХАМАСом.