



СМИ: Эр-Рияд сделал заманчивое предложение Ирану на фоне войны в Израиле

Саудовская Аравия предложила Ирану расширить экономическое сотрудничество и увеличить инвестиции в Исламскую Республику.



По данным агентства Bloomberg, при этом Эр-Рияд выдвинул условие Тегерану.



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По словам источников, в обмен на расширение сотрудничества Ирану нужно обуздать свои марионеточные группировки на Ближнем Востоке и приложить усилия для предотвращения эскалации между Израилем и ХАМАСом.

