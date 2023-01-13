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СМИ: Борис Джонсон снова собрался в Украину
13.01.2023 07:49 Раиса Вовк

СМИ: Борис Джонсон снова собрался в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько месяцев снова посетить Украину. Об этом со ссылкой на свои источники в окружении Джонсона пишет The Guardian.

"Бывший премьер-министр сказал своим друзьям, что он намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать публичную поддержку страны в ее противостоянии российской агрессии", - говорится в материале.

По словам источников в Украине, Джонсон действительно "намеревался" посетить Киев, но "конкретная информация" о датах пока отсутствует.

"Похоже, что в правительстве Объединенного королевства не знают о запланированном путешествии, но правительственные инсайдеры уверяют, что не беспокоятся из-за такого представления Великобритании одним из предшественников Сунака", - утверждает The Guardian.

Напомним: в прошлом году Борис Джонсон посещал Украину трижды: в апреле, вскоре после отражения наступления российских захватчиков в Киев, затем в июле и в День независимости в августе.

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