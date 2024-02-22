



Смерть Навального: что написано в медицинском заключении

Судмедэксперты представили официальное заключение о причинах смерти российского оппозиционера Алексея Навального.



Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.



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"В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти — естественные", - отметила она.



Информация о том, какие все же именно были причины, пока что не раскрывается.



Ранее мать Навального Людмила сообщила, что ей все же показали тело сына. По словам женщины, следователи начали ее шантажировать, мол, либо она проводит тайные похороны, либо они что-то сделают с телом политика.

