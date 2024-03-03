



Слив секретного разговора о Taurus: комментарий главы МО ФРГ

Слив аудиозаписи разговора немецких военных о ракетах Taurus и возможном ударе по Крымскому мосту является частью информационной войны, которую ведет Россия.



Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.



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По его словам, помимо записи, которую слили в сеть российские пропагандисты, никаких других данных об утечках нет.



Писториус пояснил, что целью гибридной атаки РФ является "подрыв решимости" немцев. Он надеется, что первые результаты расследования будут представлены уже в начале следующей недели.



Также он пояснил, что на слитой в сеть записи офицеры Бундесвера обсудили разные сценарии. Это, по его словам, не означает "зеленого света" для передачи Киеву ракет Taurus.



А тем временем, пропагандистка Маргарита Симоньян, которая и распространила запись разговора, пообещала, что "опубликует еще".