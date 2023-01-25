



Следом за США и ФРГ: Норвегия тоже готова дать танки Украине

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм подтвердила готовность страны отправить танки в Украину.



Соответствующее заявление он сделал в среду, 25 января.



"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков", - отметил он.



Количество танков и сроки, в которые Норвегия сможет отправить танки, министр не уточнил.



Такое заявление поступило после того, как Германия одобрила передачу Украине танков Leopard, а США подтвердили предоставление стране танков Abrams.