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Следом за США и ФРГ: Норвегия тоже готова дать танки Украине
25.01.2023 20:15 Алина Груднева

Следом за США и ФРГ: Норвегия тоже готова дать танки Украине

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм подтвердила готовность страны отправить танки в Украину.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 25 января.

"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков", - отметил он.

Количество танков и сроки, в которые Норвегия сможет отправить танки, министр не уточнил.

Такое заявление поступило после того, как Германия одобрила передачу Украине танков Leopard, а США подтвердили предоставление стране танков Abrams.

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