



Шок в Израиле из-за разрешения властей Швеции сжечь свиток Торы

Выданное полицией Швеции разрешение сжечь свиток Торы возле посольства Израиля в рамках демонстрации в Стокгольме, которая запланирована на 15 июля, вызвало гнев в Еврейском Государстве.



Первыми высказались президент Ицхак Герцог и посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман, подчеркнув, что сжигание религиозных текстов является не свободой слова, а актом агрессии и откровенным подстрекательством к насилию.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также решительно осудил решение шведских властей.



"Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, которое наносит ущерб Святая Святых еврейского народа. Необходимо уважать священные книги всех религий", - подчеркнул глава правительства.



Многие министры и депутаты объявили, что необходимо сделать все, чтобы не допустить сжигания свитка Торы. Тем временем, на фоне разгоревшегося скандала министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обсудил с Кульманом шаги, предпринимаемые для этого.



"Сожжение свитка Торы — это преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного ущерба еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное мероприятие и не допустить сожжения свитка Торы", - сообщил глава МИД.



По словам Коэна, он поручил послу Израиля в Швеции и Министерству иностранных дел принять все возможные меры для предотвращения этого позорного инцидента.



Министр энергетики Исраэль Кац присоединяется к осуждению Швеции за разрешение сжечь свиток Торы.



"Свобода слова не включает сжигание религиозных книг какой бы то ни было религии. Под видом либерализма они пропагандируют антисемитизм и ненависть к евреям. Ответственность за причинение вреда евреям лежит на шведском правительстве", - подчеркнул он.



В свою очередь, главный раввин Израиля Давид Лау обратился к премьер-министру Швеции Олафу Кристерсону с просьбой не допустить проявления этого акта ненависти.



"Шведская полиция одобрила этот серьезный и ужасный поступок под видом "свободы слова". Любые посягательства на святыни Израиля является выражением не свободы слова, а антисемитизма", - подчеркнул он.