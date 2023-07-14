



Дани Данон о решении Швеции: пятно, которое никогда не отмоется

Депутат Кнессета от "Ликуда" Дани Данон присоединился к резкой критике шведских властей из-за разрешения сжечь Танах возле израильского посольства в Стокгольме во время предстоящей акции протеста.



"Это позор. Осквернение Святая Святых еврейского народа из-за ненависти к Израилю — это пятно, которое никогда не отмоется", - возмутился он.



Председатель ШАС Арье Дери, в свою очередь, напомнил, что подобные преступления на почве ненависти против миллионов евреев в прошлом приводили к страшному кровопролитию.



"Сердце в ужасе от намерения шведской полиции разрешить шокирующее зрелище сожжения священного еврейского текста. Еще не поздно пресечь эти глупости и вернуться к уважительному отношению ко всем религиям", - подчеркнул он.



Ранее с осуждением выступили президент, премьер-министр, министр иностранных дел и другие политики. МИД работает над решением вопроса о том, чтобы не допустить этого акта антисемитизма.



