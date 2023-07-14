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Посол Израиля в Швеции: категорически осуждаю сожжение религиозных книг
14.07.2023 12:36 Алина Груднева

Посол Израиля в Швеции: категорически осуждаю сожжение религиозных книг

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман категорически осудил разрешение на сожжение религиозной книги возле дипломатического учреждения.

Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".

Таким образом он отреагировал на разрешение полиции Швеции поджечь Танах.

"Я категорически осуждаю сожжение каких бы то ни было священных книг в качестве акта ненависти и неуважения, который не имеет ничего общего со свободой слова", - сказал посол.

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