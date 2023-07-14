



Посол Израиля в Швеции: категорически осуждаю сожжение религиозных книг

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман категорически осудил разрешение на сожжение религиозной книги возле дипломатического учреждения.



Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".



Таким образом он отреагировал на разрешение полиции Швеции поджечь Танах.



"Я категорически осуждаю сожжение каких бы то ни было священных книг в качестве акта ненависти и неуважения, который не имеет ничего общего со свободой слова", - сказал посол.