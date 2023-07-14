



Герцог "в ужасе" из-за разрешений в Швеции сжигать религиозные книги

Президент Израиля Ицхак Герцог решительно осудил разрешение полиции сжечь свиток Торы возле посольства Израиля в Швеции.



Соответствующее заявление он сделал днем, 14 июля.



"Я решительно осуждаю тот факт, что Швеция разрешает сжигание священных книг. Как Президент Государства Израиль, ранее я осудил сожжение Корана, которое произошло в Швеции. Мое сердце теперь в ужасе из-за намерения сжечь там свиток Торы", - сказал он.



Ранее аналогичное заявление сделал посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман.