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Герцог "в ужасе" из-за разрешений в Швеции сжигать религиозные книги
14.07.2023 13:51 Алина Груднева

Герцог "в ужасе" из-за разрешений в Швеции сжигать религиозные книги

Президент Израиля Ицхак Герцог решительно осудил разрешение полиции сжечь свиток Торы возле посольства Израиля в Швеции.

Соответствующее заявление он сделал днем, 14 июля.

"Я решительно осуждаю тот факт, что Швеция разрешает сжигание священных книг. Как Президент Государства Израиль, ранее я осудил сожжение Корана, которое произошло в Швеции. Мое сердце теперь в ужасе из-за намерения сжечь там свиток Торы", - сказал он.

Ранее аналогичное заявление сделал посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман.

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