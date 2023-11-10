Си Цзиньпин встретится с Байденом: что обсудят
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить США, где встретится, в том числе, с президентом Джо Байденом.
По данным МИД КНР, в Соединенных Штатах он будет находиться в период с 14 по 17 ноября.
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Глава КНР примет участие в саммите АТЭС. С Байденом встреча запланирована на 15 ноября в Сан-Франциско.
Стороны обсудят двусторонние отношения, войну в Украине и Израиле, а также такие темы, как Тайвань.