



Си Цзиньпин встретится с Байденом: что обсудят

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить США, где встретится, в том числе, с президентом Джо Байденом.



По данным МИД КНР, в Соединенных Штатах он будет находиться в период с 14 по 17 ноября.



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Глава КНР примет участие в саммите АТЭС. С Байденом встреча запланирована на 15 ноября в Сан-Франциско.



Стороны обсудят двусторонние отношения, войну в Украине и Израиле, а также такие темы, как Тайвань.