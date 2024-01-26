



Си Цзиньпин приглашен на мирный саммит в Швейцарии

Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина на мирный саммит, который состоится в Швейцарии.



По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.



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"Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне главы Китайской Народной Республики", - сказал он.



По словам Жовквы, участие Си Цзиньпина является важным для Украины.



"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", - добавил он.