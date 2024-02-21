



Швейцария собирается запретить ХАМАС

Правительство Швейцарии заявляет, что хочет запретить ХАМАС после нападений палестинской террористической группировки на Израиль в прошлом году, которые унесли жизни почти 1200 человек и спровоцировали войну в Газе.



Берн заявил, что принимает меры после нападений 7 октября, в результате которых погибли два гражданина Швейцарии и 253 человек были взяты в заложники.



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Правительство Швейцарии заявляет, что в соответствии с новым законодательством ХАМАС и "прикрывающие или преемственные организации", а также организации или группы, которые действуют от его имени или по его поручению, будут запрещены.



Запрет призван наказать ХАМАС за октябрьские теракты, а также помешать группировке использовать Швейцарию в качестве убежища или совершать теракты в стране, например, путем упрощения процедуры запрета на въезд или высылки из страны.



По словам правительства, закон также поможет бороться с финансированием терроризма, поскольку позволит швейцарским органам по борьбе с отмыванием денег лучше обмениваться информацией с зарубежными коллегами.



Срок действия закона, который вступил в фазу консультаций, будет ограничен пятью годами, утверждает правительство.

