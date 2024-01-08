Новости » Политика
Шведов призвали готовиться к войне
08.01.2024 19:16 Алина Груднева

Шведов призвали готовиться к войне

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан готовиться к войне. 

Такое заявление он сделал на конференции по обороне Folk och Forsvar.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война”, - предупредил он.

По словам министра, такое понятие, как мир не является неизменной константой, даже для Швеции, хотя эта страна считается мирной. 

Глава оборонного ведомства также обратился к гражданам с призывом помочь в создании тотальной обороны в стране.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы