



Шведов призвали готовиться к войне

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан готовиться к войне.



Такое заявление он сделал на конференции по обороне Folk och Forsvar.



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"Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может начаться война”, - предупредил он.



По словам министра, такое понятие, как мир не является неизменной константой, даже для Швеции, хотя эта страна считается мирной.



Глава оборонного ведомства также обратился к гражданам с призывом помочь в создании тотальной обороны в стране.