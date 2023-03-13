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Шольц встретится с Нетаниягу в Берлине в четверг, 16 марта
13.03.2023 14:22 Ирина Демьянова

Шольц встретится с Нетаниягу в Берлине в четверг, 16 марта

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу во время рабочего обеда в Берлине в четверг, 16 марта, сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии.

По словам представителя, два лидера обсудят двусторонние вопросы, в том числе относительно международной и региональной безопасности, добавив, что судебная реформа в Израиле также будет среди обсуждаемых тем.

“Канцлер с нетерпением ждет этого визита”, — добавил представитель.
 

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