



Шольц встретится с Нетаниягу в Берлине в четверг, 16 марта

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу во время рабочего обеда в Берлине в четверг, 16 марта, сообщил в понедельник официальный представитель правительства Германии.



По словам представителя, два лидера обсудят двусторонние вопросы, в том числе относительно международной и региональной безопасности, добавив, что судебная реформа в Израиле также будет среди обсуждаемых тем.



“Канцлер с нетерпением ждет этого визита”, — добавил представитель.

