



Шольц рассказал, как выпроводил Орбана, спасая ситуацию с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил информацию о том, что именно он выпроводил венгерского премьера Виктора Орбана из зала во время голосования за старт переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.



"Невозможно каждый раз решать проблему, выходя за дверь. Это для особых моментов", - цитирует слова Шольца немецкий телеканал NTV.



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По словам канцлера, он предложил венгерскому премьеру пойти передохнуть, чтобы дать возможность странам-членам договориться о переговорах. Орбан недолго подумал и согласился.



"Тогда мы приняли решение оставить 26 человек в зале. Это решение, которое мы приняли по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. Это не то, что нужно делать каждый раз", - добавил он.