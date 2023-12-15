



Ситуацию с Украиной на саммите спас Шольц

Виктор Орбан, обещавший не допустить голосование по Украине, во время оного взял и вышел из зала. Не наложил вето, не делегировал кого-то вместо себя это сделать… Нет. Он просто вышел. Из-за чего по закону получилось, что он не был против, а как бы воздержался, а это уже не протест, это иная картина.



Этот трюк обсуждался всеми заранее. И Шольц этим предложением удивил всех. Ведь его часто сравнивают с Меркель, обвиняя в том, что он “недостаточно Меркель”. И тут такой ход!

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Благодаря идее Шольца решение по Украине и Молдове было принято единогласно.



