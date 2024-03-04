



Шольц придумал еще одну причину, чтоб не передавать Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации потребуется привлечь немецких солдат.



"Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений", - заявил он, передает издание The Guardian.



Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только при участии немецких солдат. "Для меня об этом не может быть и речи", - констатировал Шольц.



Отметим, что Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 и более километров. Одним из главных противников передачи этого оружия Киеву как раз является канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Германия отказывает под разными предлогами. В частности, одним из тезисов являются опасения из-за возможных ударов Киева по территории России.