



Шольц отказался обсуждать возможный ордер МУС на арест Нетаниягу

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать, будет ли Германия исполнять возможный ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу в пятницу, отметив, что ордер еще не выдан и что в Израиле существует независимая судебная система.



"Решение примет палата судей", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине со своим португальским коллегой, когда его спросили о запросе прокурора МУС на выдачу ордера в связи с предполагаемыми нарушениями международного права во время войны Израиля с ХАМАСом в Газе.



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Принимая решение о выдаче ордера, судьи "должны учитывать, что Израиль - демократическое государство с сильной и независимой судебной системой", - добавил он.



В четверг ведомство Шольца подверглось резкой критике со стороны израильского правительства после того, как пресс-секретарь Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что страна "конечно же" исполнит потенциальный ордер на арест МУС, если возникнет такая необходимость.



Согласно принципу взаимодополняемости, базирующийся в Гааге МУС может преследовать преступления только в тех случаях, когда местная юрисдикция не может или не хочет этого делать.



Ранее на этой неделе офис главного прокурора МУС Карима Хана заявил, что он рекомендовал выдать ордера на арест Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, поскольку не увидел убедительных доказательств того, что израильские суды расследуют предполагаемые нарушения международного права в Газе.



Однако если судьи сочтут, что Израиль проводит достоверное расследование обвинений, выдвинутых прокурором МУС, они могут отклонить запрос.



