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Шольц о возможности передачи Taurus Украине: взвесим все риски
06.06.2024 20:55 Алина Груднева

Шольц о возможности передачи Taurus Украине: взвесим все риски

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не так категоричен в вопросе относительно возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

О смягчении его позиции по этому вопросу сообщает издание "Голос Америки".

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По словам Шольца, Германии нужно провести консультации с союзниками, прежде чем принимать любое решение относительно ракет Taurus.

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - подчеркнул канцлер.

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