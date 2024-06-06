



Шольц о возможности передачи Taurus Украине: взвесим все риски

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не так категоричен в вопросе относительно возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.



О смягчении его позиции по этому вопросу сообщает издание "Голос Америки".



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По словам Шольца, Германии нужно провести консультации с союзниками, прежде чем принимать любое решение относительно ракет Taurus.



"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - подчеркнул канцлер.