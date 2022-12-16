



Шесть "путинских ударов". Программная речь президента

Шесть ключевых задач для развития российской экономики на 2023 год сформулировал Владимир Путин. Технологический и финансовый суверенитет, рост зарплат, защита материнства и детства, вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень и опережающий рост промышленности — вот те точки опоры, на которых должна стоять страна, несмотря на санкционное давление Запада. Президент подчеркнул: отвечать за выполнение задач министры и вице-премьеры будут лично.



Первая задача: вывод взаимодействия со странами-партнерами на новый уровень. «Внешняя торговля уже переключена на новые, динамично развивающиеся рынки», — подчеркнул Путин и добавил, что Европа санкциями против нашей страны наказала саму себя.



«У Европы форсированный скачок инфляции — 10% в Еврозоне. Политика США ведет к деиндустриализации Европы. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды. А вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — сказал Владимир Путин.



Вместе с тем Путин озвучил яркую статистику: за девять месяцев этого года поставки в ЕС выросли в 1,5 раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%.



— ЕС продолжает потреблять наши товары, а обратные потоки сдерживает. Это не может длиться вечно. Что же нам делать? Искать партнеров на рынке дружественных стран, — резюмировал президент.



Вторая задача, обозначенная президентом перед членами кабмина, — технологический суверенитет и опережающий рост промышленности.



— Здесь важно не просто заместить товарные позиции, а добиться лидерства в сфере искусственного интеллекта, вычислении и передаче данных, новых промышленных технологиях, — подчеркнул Владимир Путин.



Третья задача: финансовый суверенитет.



— Платежный баланс России крепок, нам не надо занимать. Мы в кабалу не собираемся идти, — заверил президент и обозначил направления, куда надо вкладывать деньги в первую очередь. Это важные производственные и промышленные проекты, а также быстрорастущий бизнес.



Четвертая задача: развитие инфраструктуры. Это дороги, жилищное строительство, ипотека и развитие систем ЖКХ. Глава государства напомнил членам кабмина: 85% всех трасс должны стать в ближайшем году современными и безопасными.



Кроме того, будет расширен доступ к семейной ипотеке. Сейчас ее могут получать те, у кого дети родились после 2018 года. Президент рассказал, что теперь семейную ипотеку взять смогут под 6% годовых семьи с двумя детьми до 18 лет.



Пятая задача: рост зарплат. Повышать МРОТ глава государства поручил темпами выше инфляции.



— Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей. Именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход, — подчеркнул президент.



Шестая задача: защита материнства и детства. В частности, предполагается новый подход к выплате пособий на детей. Так, если зарплата родителей немного подрастет, но ощутимого эффекта на финансовое положение семьи это не окажет, снимать такое домохозяйство с пособий чиновники не будут. Также президент анонсировал и новшества для медиков. Будет введена должность врачей-стажеров для ординаторов второго года обучения, с 1 января появится дополнительная выплата для медиков первичного звена от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц. Кроме того, планируется запустить программу борьбы с диабетом.