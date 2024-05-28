Новости » Политика
Северная Корея заявила, что ее последний спутник взорвался в полете
28.05.2024 04:30 MIGnews.com

Северная Корея заявила, что ее последний спутник взорвался в полете

Северная Корея заявила, что ее попытка запустить новый военный разведывательный спутник закончилась неудачей, когда в полете взорвался двигатель недавно разработанной ракеты.

Попытка была предпринята всего через несколько часов после того, как Пхеньян сделал предупреждение, что попытается запустить спутник к 4 июня, что стало бы его вторым спутником-шпионом на орбите.

Вместо этого запуск стал последней неудачей Севера, обладающего ядерным оружием, после двух других аварий в прошлом году. Первый спутник-шпион был успешно выведен на орбиту в ноябре.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы