



Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у восточного побережья

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в море в ходе пятого испытания такого оружия с января, сообщили военные Южной Кореи.



Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил в среду, 14 февраля что южнокорейские и американские военные анализируют запуски, которые были обнаружены в водах к северо-востоку от восточного прибрежного города Вонсан.



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Южнокорейские военные не сразу сообщили точное количество запущенных ракет и расстояние их полета. Также не сразу стало ясно, были ли ракеты выпущены с суши или с морских средств.



"Наши военные усилили наблюдение и бдительность, тесно сотрудничают с нашими американскими партнерами и внимательно следят за признаками дальнейшей активности со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

