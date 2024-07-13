



Северная Корея осудила декларацию саммита НАТО

Северная Корея в субботу, 13 июля осудила декларацию саммита НАТО, в которой осуждается экспорт ее оружия в Россию, назвав ее "незаконной" и предупредив о решительном "стратегическом противодействии".



Представитель министерства иностранных дел сделал это заявление после завершения саммита НАТО в Вашингтоне, на котором лидеры 32 членов альянса и четырех индо-тихоокеанских партнеров - Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии - обсудили обеспокоенность растущими военными связями между Пхеньяном и Москвой.



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В декларации подчеркивается, что экспорт Северной Кореей артиллерийских снарядов и баллистических ракет в Россию нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.



НАТО также выразила "большую озабоченность" по поводу углубления партнерства между Северной Кореей и Россией.



В заявлении, переданном Центральным новостным агентством Кореи (KCNA), пресс-секретарь заявил, что это заявление провоцирует новую холодную войну и военную конфронтацию, сообщает Yonhap News.



По его словам, ситуация требует новой стратегии, чтобы противостоять попыткам США расширить свои военные союзы.

