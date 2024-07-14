



Сестра Ына пообещала новые воздушные шары с мусором для Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына в воскресенье, 14 июля, пообещала отреагировать на то, что она назвала новой южнокорейской гражданской кампанией по распространению листовок, давая понять, что Северная Корея вскоре возобновит полеты через границу воздушных шаров с мусором.



С конца мая Северная Корея запустила в сторону Южной Кореи многочисленные воздушные шары с макулатурой, клочками ткани, окурками и даже навозом в ходе серии ночных запусков, заявив, что это была акция "око за око" против Южной Кореи, которая разбрасывает политические листовки на собственных воздушных шарах. Никаких опасных материалов обнаружено не было. Южная Корея в ответ приостановила действие соглашения о снижении напряженности с Северной Кореей и возобновила учения с боевой стрельбой в приграничных районах.



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В заявлении, опубликованном государственными СМИ, Ким Ё Чен сообщила, что в воскресенье утром "грязные листовки и вещи южнокорейской нечисти" были снова обнаружены в приграничных и других районах Северной Кореи.



"Несмотря на неоднократные предупреждения Северной Кореи, южнокорейские подонки не прекращают эту грубую и грязную игру", - сказала она.



"Мы полностью ввели наши контрмеры в такой ситуации. Южнокорейские кланы устали от горького позора и должны быть готовы заплатить очень высокую цену за свою грязную игру", - сказала Ким Ё Чжон.

