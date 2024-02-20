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Сенатор Линдси Грэм "попал в немилость" в России
20.02.2024 15:54 Алина Груднева

Сенатор Линдси Грэм "попал в немилость" в России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм был внесен в России в перечень "террористов и экстремистов".

Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

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Грэма включили в национальную часть перечня "террористов и экстремистов". В отношении республиканца в РФ возбуждено уголовное дело.

Кроме сенатора в список были внесены еще 27 человек, среди которых оказалась российская оппозиционная активистка Евгения Чирикова.

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