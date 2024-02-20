Сенатор Линдси Грэм "попал в немилость" в России
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм был внесен в России в перечень "террористов и экстремистов".
Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Грэма включили в национальную часть перечня "террористов и экстремистов". В отношении республиканца в РФ возбуждено уголовное дело.
Кроме сенатора в список были внесены еще 27 человек, среди которых оказалась российская оппозиционная активистка Евгения Чирикова.